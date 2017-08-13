أهالي مركزين بالدقهلية يطالبون برصف طريق «طلخا - نبروه» (صور)

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يعاني سكان قري مركزي طلخا ونبروه بالدقهلية، من تراجع حالة الطريق الرئيسي المؤدي بين المركزين والذي يربط بين المدينتن، والذي يعد الرافد الرئيسي لمدينة المنصورة، وعدم صيانة الطريق منذ سنوات وسط مطالب بإزدواجه لتحمل كثافة السيارات المتحركة عليه والتي تضاعفت عشرات المرات منذ إنشائه في منتصف الستينيات من القرن الماضي.

محمد عبدالرحمن - أحد الأهالي، قال إن الطريق يعد المتنفس الوحيد لأهالي مدينة نبروه والقري التابعة لها والذي يربط المدينة وتوابعها بمدينتي المنصورة وطلخا ويربطها بطريق المحلة دمياط السريع ويتحمل عبأ كبير وبخاصة من سيارات النقل الثقيل التي تنقل البضائع ومواد البناء إلي مدينة نبروه والتي تعد العاصمة التجارية لمدينة المنصورة.

وأضاف عبد الحمن، أن الطريق تم رصفه في منتتصف الستينيات من القرن الماضي بعرض يصل إلى 10 أمتار تستخدم في الاتجاهين وكان في البداية يستوعب حركة السيارات حتي نهاية التسعينيات ومن بعدها بدأت معانة الأهالي وأصحاب السيارات فالطريق أصبح لايستوعب كثافة السيارات التي تستخدمه وتصاعدت المشكلة لتصبح خانقة منذ عام 2010، فالطريق البالغ طوله 10 كيلومترات، ومن المفترض أن تستغرق حركة السيارة عليه 15 دقيقة من نبروه إلى طلخا أصبحت بطيئة جدا وتستغرق الحركة عليه حوالي 40 دقيقة، هذا بخلاف الحوادث المتكررة عليه والتي تقع بشكل شبه يومي نتيجة لمحاولات البعض السير في الاتجاه المعاكس هربًا من الزحام.

أما طارق إبراهيم، فاوضح أن الطريق أصبح كابوس لأهالي مدينة نبروه وقراها وظهرت به تشققات وانتشرت به الحفر ويحتاج إلى تطوير سريع، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات لرئاسة مركز ومدينة نبروه وديوان عام محافظة الدقهلية لتوسعة الطريق وإزدواجه دون أن نجد صدى لدي المسؤولين.

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وأضاف إبراهيم، أن كل المرشحين في انتخابات مجلس النواب الماضية عن دائرة طلخا ونبروه، أعطوا وعودًا بحل مشكلة الطريق وإزدواجه ومنهم النواب الثلاثة الذين يمثلون الدائرة الأن وهم (بسام فليفل، ومحمد نجاح الشوري، وفؤاد بدراوي)، إلا أن وعودهم لم يتم تنفيذها حتي الآن لتتواصل معاناة الأهالي.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمركز ومدينة نبروه، أنه تم تقديم اقتراح للدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، بتطوير الطريق وتوسعته وإزدواجه وتمت الموافقة علي المقترح إلا أننا ننتظر توفير الاعتماد اللازم له للبدء في مشروع التطوير، خاصة وأنه سيحتاج تغطية عدد من المصارف والترع الموجودة علي جانبي الطريق .