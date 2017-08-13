وزير النقل الأسبق تعليقًا على كارثة الإسكندرية: إني نذرت للرحمن صومًا

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عبر وزير النقل الأسبق، الدكتور سعد الجيوشي، عن حزنه الشديد للضحايا والمصابين، بعد كارثة تصادم قطاري الإسكندرية.

وشدد الجيوشي، على أنه لن يدلى بتصريحات بشأن واقعة تصادم القطارين.

وقال الجيوشي، في تصريحات خاصة "أنا ممتنع وصائم عن الكلام، لأنني في حزن شديد، ربنا يقوم بلدنا بالسلامة، ولا أملك إلا الدعاء للبلد".

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وشدد "إني نذرت للرحمن صوما، ولن أتحدث احتراما لظروف البلد وعشان اللي ماتوا".

وأضاف الجيوشي "هناك مواقف يكون الصمت فيها أبلغ من الكلام، ربنا يقوي الموجودين ويلهمهم الصواب لما فيه رفعة الوطن والمواطن".