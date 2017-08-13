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رئيس كوريا الجنوبية يلتقي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية غدا

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مصراوي Masrawy

رئيس كوريا الجنوبية يلتقي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية غدا

09:32 ص الأحد 13 أغسطس 2017

رئيس كوريا الجنوبية يلتقي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية غدا

سول - أ ش أ
ذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس مون جيه إن، سيلتقي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية جوسيف دونفورد، غدا الإثنين، لمناقشة التحالف العسكري الثنائي والتهديدات النووية والصاروخية من قبل .

من جانبها، أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأنه من المنتظر أن يصل الأدميرال جوسيف دونفورد إلى سول عقب ساعات، وذلك في ضوء تصاعد التوترات في المنطقة بعد تجارب كوريا الشمالية للصواريخ البالستية العابرة للقارات في الشهر الماضي والحرب اللفظية المتبادلة بين بيونج يانج وواشنطن.

تأتي زيارة دونفورد إلى سول كجزء من جولته الآسيوية التي تشمل أيضا الصين واليابان، لعقد محادثات مع حلفائه حول قضية الأمن الإقليمي.

وسيحضر اجتماع الغد مستشار الرئيس الكوري للأمن جونج إي-يونج ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الكوري الجنوبي لي سون-جين، وفقا للمكتب الرئاسي.

إلى جانب ذلك، يعتزم دونفورد لقاء وزير الدفاع الكوري سونج يونج مو قبيل اجتماعه مع الرئيس مون.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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