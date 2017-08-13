أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

3 نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

3 نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

09:00 ص الأحد 13 أغسطس 2017

3 نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

3 نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

التوقيت: في الحقيقة ينبغي تنظيف الأسنان بعد كل وجبة. ولصعوبة ذلك، يمكن الاكتفاء بتنظيفها مرتين على الأقل في اليوم، ويفضل أن تكون المرة الأولى بعد وجبة الإفطار، والثانية بعد وجبة العشاء.

وينبغي الانتظار لمدة 30 دقيقة، خاصة بعد تناول أطعمة أو مشروبات حمضية. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيمكن تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام مباشرةً. وفي المتوسط تستغرق عملية تنظيف الأسنان بالفرشاة حوالي دقيقتين، كما ينبغي تنظيف الفراغات بين الأسنان مرة كل يوم.

الطريقة الصحيحة للتنظيف: يتم البدء بأسطح المضغ، ثم الأسطح الخارجية، وبعدها الجوانب الداخلية للأسنان، مع عدم الضغط بشدة على الفرشاة أثناء التنظيف، كي لا تتضرر طبقة المينا.

الأدوات المناسبة: يوصي أطباء الأسنان باستعمال فرشاة ذات شعيرات مستديرة وناعمة أو متوسطة النعومة ورأس قصيرة، ليسهل الوصول إلى الأسنان الخلفية.

وينبغي أن يحتوي معجون الأسنان على مادة الفلورايد بنسبة 500 ppm للأطفال و1500 ppm للبالغين، ويحذر الأطباء من استعمال معاجين الأسنان المعروفة بمعاجين التبييض المحتوية على جزيئات تجليخ خشنة؛ لأنها قد تضر بطبقة المينا.

إعلان

إعلان

c241f00faa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق