3 نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

التوقيت: في الحقيقة ينبغي تنظيف الأسنان بعد كل وجبة. ولصعوبة ذلك، يمكن الاكتفاء بتنظيفها مرتين على الأقل في اليوم، ويفضل أن تكون المرة الأولى بعد وجبة الإفطار، والثانية بعد وجبة العشاء.

وينبغي الانتظار لمدة 30 دقيقة، خاصة بعد تناول أطعمة أو مشروبات حمضية. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيمكن تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام مباشرةً. وفي المتوسط تستغرق عملية تنظيف الأسنان بالفرشاة حوالي دقيقتين، كما ينبغي تنظيف الفراغات بين الأسنان مرة كل يوم.

الطريقة الصحيحة للتنظيف: يتم البدء بأسطح المضغ، ثم الأسطح الخارجية، وبعدها الجوانب الداخلية للأسنان، مع عدم الضغط بشدة على الفرشاة أثناء التنظيف، كي لا تتضرر طبقة المينا.

الأدوات المناسبة: يوصي أطباء الأسنان باستعمال فرشاة ذات شعيرات مستديرة وناعمة أو متوسطة النعومة ورأس قصيرة، ليسهل الوصول إلى الأسنان الخلفية.

وينبغي أن يحتوي معجون الأسنان على مادة الفلورايد بنسبة 500 ppm للأطفال و1500 ppm للبالغين، ويحذر الأطباء من استعمال معاجين الأسنان المعروفة بمعاجين التبييض المحتوية على جزيئات تجليخ خشنة؛ لأنها قد تضر بطبقة المينا.