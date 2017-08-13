طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

الإسكندرية 24 32

مطروح 24 32

بورسعيد 27 33

دمياط 27 33

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 39

الغردقة 31 43

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شرم الشيخ 30 40

رفح 22 34

المنيا 26 39

الفيوم 27 38

أسيوط 26 39

سوهاج 28 41

الأقصر 29 44

أسوان 30 44

الوادي الجديد 27 44

قنا 30 42