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ضبط 8 متهمين محكوما عليهم في 75 قضية بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 8 متهمين محكوما عليهم في 75 قضية بقنا

06:57 ص الأحد 13 أغسطس 2017

ضبط 8 متهمين محكوما عليهم في 75 قضية بقنا

قنا - أ ش أ

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا 8 متهمين محكوما عليهم في 75 قضية، وعاطلا بحوزته بندقية آلية، وعاملا بحوزته 8 قطع من جوهر الحشيش و10 أقراص من عقار التامول المخدر، وتنفيذ 15 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، في وقائع منفصلة على مستوى المحافظة.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء محمود العياط، إخطارا بضبط عامل يدعى "كمال الدين سليم أحمد عيسى"، 27 عاما، مقيم بناحية أبو حزام بمركز نجع حمادي وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام، وضبط عاطل يدعى "عماد أمير فخري"، 37 عاما، مقيم بمنطقة النحال بمدينة قنا وبحوزته 8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزن حوالي 80 جراما و10 أقراص من عقار التامول المخدر و500 جنيه، وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة. 

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الأمن من ضبط 8 متهمين محكوما عليهم بإجمالي 75 حكما قضائيا متنوعا و125 مخالفة مرورية متنوعة و168 مخالفة مرافق متنوعة وتنفيذ 15 قرار إزالة لتعديات بالبناء على مساحة فدان و12 قيراطا و12 سهما من الأراضي الزراعية بناحية قرية كوم هتيم التابعة لمركز أبوتشت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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