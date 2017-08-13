خبير طرق: يجب منح مستثمرين حق انتفاع للسكة الحديد مقابل تطويرها

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قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والمطارات، أمس السبت، إنه ينبغي نقل «أحواش» عربات القطارات من داخل عواصم المحافظات، واستغلال أماكنها لإنشاء مناطق استثمارية، مستكملًا: «زي رمسيس مثلًا، يمكن استغلال المنطقة في إنشاء أبراج استثمارية، نعمل مشروعات وناخد فلوس منها ونطور السكة الحديد، هذا المشروع وحده يُغطى تكلفة الخط الرابع لمترو الأنفاق».

وأضاف نبيل، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أنه «لابد من ربط المدن الجديدة بوسائل نقل عامة، حينها محدش هيركب عربية، مثل إنشاء مترو مكهرب في العاصمة الإدارية، وربطه بمترو القاهرة»، مشيرًا إلى أنه لدينا 350 محطة قطار تحتاج إلى تطوير.

وتابع: «بدل ما الحكومة تعمل من جيبها، نجيب مستثمر ونعطيه حق انتفاع لمدة 5 سنين مثلًا، وبعدها هترجعلنا متطورة للغاية، وبكده بعد سنة ونصف هيكون عندنا سكة حديد بطريقة عصرية، ولابد أن يتدخل القطاع الخاص، وحينها سنُقدم خدمة جيدة للمواطن، وأي مستثمر هيدخل في المجال يعلم تمامًا أنه هيكسب أكثر بكثير مما سيُنفقه».

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وأوضح أن السكة الحديد تحتاج 100 مليار من أجل تطويرها بكل مشتملاتها، مشيرًا إلى أنه «في عام 1966 كانت السكة الحديد تنقل بضائع بنسبة 33%، 1% يُنقل فقط من البضائع الآن بالسكة الحديد».

وأشار إلى أن «99% من عمليلة نقل البضائع تتم بريًا، حيث يتم تحميل تكلفة النقل من بنزين وخلافه على المواطن، وهذا يفسر زيادة الأسعار باستمرار»، لافتًا إلى أن العنصر البشري يمثل 70% من مشكلات وحوادث الطرق.

واختتم، «الإرادة السياسية موجودة لتطوير السكة الحديد، لكن نحتاج إلى تنظيم، والدولة لها مجهودات ولكن متقطعة».