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وزير النقل عن تقديم استقالته: «مش أنا اللي ينط من القطار» (فيديو)

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وزير النقل عن تقديم استقالته: «مش أنا اللي ينط من القطار» (فيديو) وزير النقل عن تقديم استقالته: «مش أنا اللي ينط من القطار» (فيديو)

التحرير

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نعى هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، ضحايا حادث تصام قطاري الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 41 شخصًا ووقوع عدد كبير من المصابين، قائلًا: «الحادث بشع، وأنا بعتبر الضحايا شهداء»، معربًا عن كل أمنياته بالشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، أمس السبت، على قناة «تن»، أن هناك تطوير يحدث في السكك الحديدية ولكنه كان متأخرًا للغاية، موضحًا أن التطوير الذي من المفترض أن يبدأ من 45 عامًا بدأ بالفعل من 3 سنوات فقط.

وأشار إلى أن التطوير بدأ بالفعل في عدد من القطارات ومنها «بنها- الإسكندرية» منذ ثلاث سنوات، مشددًا على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالمنظومة.

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وذكر، هناك ورش إنتاجية تابعة لهيئة السكك الحديدية وكذلك ورش للصيانة على مساحات شاسعة ولكن التطوير لم يصلها بعد، ولم يصل لإشارات القطارات حتى الآن، حيث أنه كلما خُفض الاعتماد على العنصر البشري يقل حجم الحوادث وعددها.

وعن عرضه تقديم استقالته أمام الرئيس عبد الفتاح ، نفى وزير النقل، كل ما تردد من تلك الأنباء، مؤكدًا أنه ليس من النوع الذي يقفز من القطار، ويسعى لخدمة الوطن والدولة تحت أي ظرف وتحت أي ضغط ، مستطردًا: «تحت أمر الرئيس والحكومة في أي شيء».

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التحرير

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