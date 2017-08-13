المعتز بالله: متهددش أمن الناس وتقول أنا حر.. وعلى الدولة حماية المواطنين

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علّق الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فرجينيا الأمريكية، جراء مواجهات في مدينة شارلوتسفيل بعد اندلاع أعمال عنف خلال تجمع لليمين المتطرف، قائلًا: «الأمريكان بيتخانقوا بقالهم يومين، عنصريين وآخرين نزلوا قصادهم في مظاهرات دون إذن الأمن، والنتيجة كانت دهس عدد من الناس».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، مساء أمس السبت، «الرسالة التي ينبغي أن نأخذها من ذلك أنه حتى الديمقراطية لابد أن يكون لها ضوابط، مينفعش تيجي تقولي هعمل اللي أنا عايزه عشان الديمقراطية، هناك قواعد لا يمكن تجاهلها، لا يجب نفي صفة المواطنة عن آخرين، ومينفعش تعمل مظاهرة دون إذن».

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وتابع أستاذ العلوم السياسية، «حرية الرأي لها ضوابط، متهددش أمن الناس وتقول أنا حرّ.. لا أنت مش حرّ، وواجب الدولة أنها تحمي باقي المواطنين منك».