أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المعتز بالله: متهددش أمن الناس وتقول أنا حر.. وعلى الدولة حماية المواطنين

Google+ Print
المعتز بالله: متهددش أمن الناس وتقول أنا حر.. وعلى الدولة حماية المواطنين المعتز بالله: متهددش أمن الناس وتقول أنا حر.. وعلى الدولة حماية المواطنين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علّق الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فرجينيا الأمريكية، جراء مواجهات في مدينة شارلوتسفيل بعد اندلاع أعمال عنف خلال تجمع لليمين المتطرف، قائلًا: «الأمريكان بيتخانقوا بقالهم يومين، عنصريين وآخرين نزلوا قصادهم في مظاهرات دون إذن الأمن، والنتيجة كانت دهس عدد من الناس».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، مساء أمس السبت، «الرسالة التي ينبغي أن نأخذها من ذلك أنه حتى الديمقراطية لابد أن يكون لها ضوابط، مينفعش تيجي تقولي هعمل اللي أنا عايزه عشان الديمقراطية، هناك قواعد لا يمكن تجاهلها، لا يجب نفي صفة المواطنة عن آخرين، ومينفعش تعمل مظاهرة دون إذن».

شاهد أيضا

وتابع أستاذ العلوم السياسية، «حرية الرأي لها ضوابط، متهددش أمن الناس وتقول أنا حرّ.. لا أنت مش حرّ، وواجب الدولة أنها تحمي باقي المواطنين منك».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)