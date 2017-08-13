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التموين: إنشاء الأسواق التجارية في المحافظات سيخفض الأسعار (فيديو)

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التموين: إنشاء الأسواق التجارية في المحافظات سيخفض الأسعار (فيديو) التموين: إنشاء الأسواق التجارية في المحافظات سيخفض الأسعار (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة ، إنه يجب العمل على جعل الأسواق التجارية أكثر انضباطًا من خلال توطين فرص استثمارية في جميع المحافظات، موضحًا أن محافظة قنا بها 3.2 مليون نسمة ولا يوجد لديها مراكز تجارية كبرى، وبالتالي ترتفع المنتجات لديها ارتفاعًا كبيرًا.

وأضاف عشماوي، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، أمس السبت، على قناة «تن»، أن بعض المواطنين في قنا ينزحوا إلى محافظات أخرى بشكل شهري أو أسبوعي من أجل شراء مستلزماتهم المنزلية، في حين أن المترددين على أحد المراكز  التجارية في القاهرة 19 مليون نسمة في عام واحد.

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وتابع : «لو عندما مراكز كبيرة زي دي في كل المحافظات الأسعار هتقل، لأن الأسعار متروكة للعرض والطلب».

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التحرير

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