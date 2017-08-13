خبير طرق: السكة الحديد تخسر من 2 إلى 3 مليار سنويا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والمطارات، مساء أمس السبت، إن سبب أزمات قطاع السكة الحديد هو تراكم مشاكل تاريخية، وكذلك تراكم ديون، لافتًا إلى أن القطاع يخسر سنويًا من 2 إلى 3 مليار جنيه.

وأضاف نبيل، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، «الخسائر بسبب عدم اكتمال منظومة التحصيل، وضعف قيمة التذكرة، وضعف حالة القطارات، خلل في المنظومة ككل».

وأوضح خبير الطرق، أن «الحل في الاستعانة بشركة إدارة من الخارج، ويكون كل شيء إلكتروني، ومفيش حاجة اسمها عامل بشري، قطار بدون قائد، نسبة الخطأ هنا تكون 1.%»، مشيرًا إلى أن «نسبة 85% من أطوال السكة الحديد لا تزال تُدار بالعنصر البشري، وو15% فقط بطرق إلكترونية».

وشدّد على أنه لابد من إعادة هيكلة قطاع السكة الحديد، مستكملًا: «إحنا تخلفنا عن العالم المحيط بنا، عايزين تجربة ناجحة في إحدى الدول ونطبقها عندنا في أسرع وقت، خطة الإحلال للآلات والقاطرات بدأت، لكن ذلك ليس كافيًا».

شاهد أيضا

وأشار إلى أن «القاطرات بالديزل، يجعلها ثقيلة، فتُقلع بصعوبة، وحينما يُفرمل تأخذ وقت أيضًا القاطرات بالكهرباء موجود في مترو الأنفاق، نحتاج إلى آلات جرّ سريعة».

واصل: «المشكلة الأهم في قطاع السكة الحديد هي اقتصادية بحتة، السكة الحديد مجبرة على أسعار محددة كما وأنها مُدعمة، يا ريت نُعطي السكة الحديد استقلالية وتبعد عن الدولة، لتُنشئ محلات محلات وغيره وتعتمد على نفسها، وحينها ستُغطى التكاليف وستُحقق أرباح».