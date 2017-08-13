خالد الغندور: مدرب ريال مدريد السابق على رادار الزمالك

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قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جلس مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، واتفق معه على كافة الأمور لخلافته للبرتغالي أوجستو إيناسيو، مشيرًا إلى أن اقتراب انتخابات القلعة البيضاء المقبلة جعل الأمر صعبًا بسبب رفض بعض أبناء النادي للفكرة.

ونفى «الغندور»، خلال حلقة أمس السبت ، من برنامج «الغندور والجمهور» الذي يقدمه على قناة LTC، تفاوض الزمالك مع المدرب السويدي جوران إريكسون، معلقًا «كله كلام فشنك، والمواقع بتنشر وخلاص».

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وأضاف، أن النادي الأبيض دخل في محادثات بالفعل مع الألماني رينارد شوستر، مدرب ريال مدريد السابق، موضحًا أن نيبوشا ديورديفيتش، المدير الفني للفيصلي الأردني، خرج من الصورة بسبب وجوود شرط جزائي كبير في عقده.



