حسن متولي: الدولة لم تتحمل جنيها من 120 مليون لتطوير القاهرة الخديوية

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قال الدكتور حسن متولي، مستشار محافظة القاهرة وأستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون الجملية، إن مشروع تطوير القاهرة الخديوية تكلف 120 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اتحاد البنوك قام بتمويل هذا المشروع، ولم تتحمل خزانة الدولة جنيهًا في التطوير.

أوضح متولي، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، أمس السبت، أن «الهدف من هذا المشروع أن تعود القاهرة الخديوية لأصلها كمنطقة جذب سياحي ومزارًا، وأن تُسجل ضمن المناطق الأثرية بمنظمة اليونسكو»، مشيرًا إلى أن الإهمال في صيانة تلك العقارات من قبل ساكنيها هو إضرار بالآثار، وهناك قوانين مُلزمة بهذا إلا أنها تحتاج للتفعيل.

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وأضاف، أن «القاهرة الخديوية تم إنشاؤها على النمط الفرنسي، وأن هناك دراسات حالية بمنع دخول السيارات لتلك المنطقة، وأن تكون منطقة وسط البلد متحفًا مفتوحًا، خاصةً أن التلوث والعوادم تؤثر بشكل كبير على أعمال الصيانة وتضر بالعقارات الأثرية أيضًا».

وأشار إلى أنه تم تطوير 200 عقار من بين 500، وأن هناك محاولات لتوعية المواطنين بأهمية المنطقة، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك لوحات إعلانية في منطقة القاهرة الخديوية، متابعًا أن أعمال التطوير ستنتهي في غضون عامين لتعود للمنطقة رونقها.