دراسة: هناك علاقة بين آلام المفاصل وتغير الطقس

شكلت علاقة الطقس بصحة الإنسان اهتمام دراسة حديثة حاولت تفسير طبيعة هذه العلاقة وتأثيرات المناخ على صحة الإنسان، بيد أنها أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية التي تحفظت على نوعية المنهج المستخدم في إنجازها.

آلام في أجزاء متفرقة من الجسم، انخفاض مرونة المفاصل وفي بعض الحالات محدودية حركتها، فيما يعتقد كثيرون أنه أعراض آلام المفاصل قدمت نتائج دراسة حديثة تفسيراً مثيراً شكك بعض الباحثين في نتائجه.

وبحسب الدراسة الأمريكية فإن سلوك الناس خلال الطقس هو الذي يؤثر على آلام المفاصل وليس طبيعة. وأفادت الدراسة التي صدرت منتصف هذا الأسبوع عن جامعة واشنطن الأمريكية إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يدفع الناس إلى البحث أكثر في الإنترنت عن مواضيع من قبيل آلام المفاصل، وينطبق ذلك أيضاً في حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكد العلماء الأمريكيون أنهم لم يجدوا علاقة مباشرة بين درجة الحرارة والآم، بيد أنهم يفترضون أن الناس تكون أكثر نشاطاً أثناء الطقس الجيد وتُجهد نفسها أكثر ما يؤدي إلى وقوع إصابات. واستندت النتائج إلى دراسة أجريت على بيانات الطقس من 2011 إلى 2015 في أكثر من 45 مدينة أمريكية.

دراسة محل جدل

من جهة أخرى، أثارت الدراسة الأمريكية الجدل في أوساط بعض خبراء الصحة خصوصاً فيما يتعلق بالمنهج الذي اعتمدته من أجل الوصول إلى النتائج المشار إليها.

وفي هذ الصدد قال الدكتور ماركوس شيلتنهوف من المستشفى الطبي هايدلبيرغ: "لاعتماد على الطقس يتم تقييم النقرات التي تقول إنه تحت بعض الظروف الجوية يكون الاهتمام أكبر أو أقل بآلام المفاصل"، وأضاف "لم تقل الدراسة أكثر من ذلك".