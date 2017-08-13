مرتضى منصور: هؤلاء في طريقهم للزمالك.. وشيكابالا للبيع (فيديو)

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قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، إن ناديه ينتظر حاليًا الرد النهائي من إنبي لحسن صفقت الثنائي محمد الشامي، وعبد الله جمعة، مؤكدًا انه ينتظر مباراة الأهلي والمصري في نهائي كأس مصر، لانهاء التعاقد مع ثنائي الفريق البورسعيدي، أحمد كابوريا ومحمد حمدي.

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن إبراهيم حسن لاعب النادي الإسماعيلي سيصبح لاعبًا في الزمالك، نافيًا التفاوض مع المدرب السويدي جوران إريكسون، لخلافة البرتغالي أوجستو إيناسيو.

وعن اللاعبين الراحلين، أكد رئيس القلعة البيضاء، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق في طريقه للرحيل عن النادي الأبيض موضحًا انه معروض للبيع ولن يتم تجديد تعاقده.

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وكشف «منصور»، عن وجود عرض لبناني للتعاقد مع البوركيني محمد كوفي، لاعب الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.