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ميدو: راموس أهم من رونالدو في ريال مدريد (فيديو)

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ميدو: راموس أهم من رونالدو في ريال مدريد (فيديو) ميدو: راموس أهم من رونالدو في ريال مدريد (فيديو)

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن قوة شخصية سيرجيو راموس، ستمنح فريقه ريال مدريد، أفضلية أمام منافسه التقليدي برشلونة، في السوبر الإسباني.

 وأضاف «ميدو»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أنه يعتبر راموس أهم لاعب في صفوف فريق العاصمة الإسبانية، مشيرًا إلى أنه أهم حتى من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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 ويستضيف برشلونة، ريال مدريد، مساء اليوم الاحد، في ذهاب السوبر الإسباني، على ملعب «كامب نو» على أن يقام لقاء الإياب على ملعب «سانتياجو برنابيو» يوم 16 من نفس الشهر.

 

 

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التحرير

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