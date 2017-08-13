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أيمن دجيش يعترف: أتحمل مسؤولية هدف الترجي «كاملة» (فيديو)

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أيمن دجيش يعترف: أتحمل مسؤولية هدف الترجي «كاملة» (فيديو) أيمن دجيش يعترف: أتحمل مسؤولية هدف الترجي «كاملة» (فيديو)

التحرير

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اعترف أيمن دجيش، الحكم الدولي المساعد، أن هدف الترجي التونسي الثالث في شباك الفيصلي الأردني، في نهائي البطولة العربية، جاء من تسلل، مشيرًا إلى أنه لا يعفي نفسه من المسؤولية ويتحملها كاملة. 

وأوضح «دجيش»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن اللعبة تخللها بعض العوامل التي أسفرت عن الخطأ مثل تركيزه في سقوط أحد اللاعبين، مبديًا استياءه من تصوير البعض للقطة التسلل على أنها سهلة.

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وتابع، «أحد الإستوديوهات التحليلية قامو بتحليل اللقطة بجهاز البييرو بشكل فاضح وقاموا بتعمد رسم خط التسلل بشكل خاطئ مما أظهر أن اللعبة سهلة وفي الحقيقة أن اللاعب كان متقدم بـ نصف ياردة فقط، وليس 4 أمتار كما ادعوا».

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التحرير

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