سائق قطار: لو اشتغلنا بالتعليمات مفيش قطار هيقوم (فيديو)

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قال وائل بركات، سائق قطار، إن الجرارات التي يعملون عليها عبارة عن «صناديق زبالة»، فهي تعمل منذ عام 1980، موضحًا: «ولو اشتغلنا بالتعليمات والأوامر مافيش قطار هيقوم».

وأضاف بركات خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ، في برنامجها« مساء dmc» المذاع عبر فضائية « dmc»، أنه بالرغم من أن مصر من أوائل دول العالم في السكك الحديدية ولكن منظومة القطارات لديها فاشلة، متابعًا: «أحنا بنسوق القطارات دية على مسئوليتنا الخاصة».

وتابع، "هناك 60% من عمال السكك الحديدية لا يعملون"، مؤكدًا: «ماحدش بيمر ويشوف، واللي كان بيشوف ويمر هو الوزير السابق سعد الجيوشي، والرئاسة عارفة إن القطار اللي بسوقوه مش هينفع»، وقائدوا القطارات يقودون بناءً على مسؤوليتهم الخاصة لكي لا يتعرضون للمساءلة والقبض عليهم حال رفضهم الأمر.