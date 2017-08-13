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نشأت الديهي: «نحن بالفعل في شبه دولة»

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نشأت الديهي: «نحن بالفعل في شبه دولة» نشأت الديهي: «نحن بالفعل في شبه دولة»

التحرير

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه عندما تحدث الرئيس عبد الفتاح ، من قبل أننا «شبه دولة»، ثار عليه الكثيرون، ولكننا بالفعل في شبه دولة.

وأضاف الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أمس السبت، أن يطولها الإهمال من كل الاتجاهات، مشيرًا إلى أن بعد كل حادثة ننتهي بصب الزيت القديم في الأواني الجديدة.

وتابع: «بعد القطارات في مصر أقف استمع لنفس الكلمات والعبارات والصياغات والقرارات والقوانين لوزراء النقل، كلهم بيغشوا من بعض».

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وأكد أنه لا توجد دولة في العالم يدار بها هيئة السكك الحديدية بالعنصر البشري، مستكملًا: «واحد قاعد بيلعب في الموبيل ونايم»، مشيرًا إلى أن كل وزراء النقل في مصر لا يقدمون حلول جدية لحل مشكلات هيئة السكك الحديدية، لافتًا إلى أن لا يوجد حل حقيقي غير خصخصة السكة الحديد.

وأوضح أنه «لابد من تحويل هيئة السكة الحديد من هيئة أو مصلحة إلى شركة قابضة يتبعها شركة للركاب والعربات والصيانة واستيراد قطع الغيار وإدارة المحطات وإدارة الأمن والسلامة وللدعاية والإعلان»، متابعًا: «المسئول عن الشركة القابضة يكون واحد محترم بيعرف فك الخط التكنولوجي صح، ويفهم يعني إيه سيستم».

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