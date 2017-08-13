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وزير القوى العاملة: قرار الرئيس بتشكيل لجنة للمشروعات المتعثرة إيجابي للغاية

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: قرار الرئيس بتشكيل لجنة للمشروعات المتعثرة إيجابي للغاية

01:32 ص الأحد 13 أغسطس 2017

وزير القوى العاملة: قرار الرئيس بتشكيل لجنة للمشروعات المتعثرة إيجابي للغاية

القاهرة - أ ش أ

وصف وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرار الرئيس عبد الفتاح بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية من أجل حصر المشروعات المتعثرة والعمل على حل الأزمات التي تواجهها، بأنه خطوة إيجابية وجيدة.

وقال سعفان، في مقابلة مع برنامج (المواجهة) على قناة (اكستر نيوز) الليلة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى أن الجهد الذي تقوم به القطاعات المختلفة بهذا الشأن غير كاف، لافتا إلى أن الرئيس تدخل كعادته وشكل هذه اللجنة من أجل إنقاذ هذه المصانع، متوقعا أن تنجح هذه اللجنة في تحقيق أهدافها.

وأضاف أن هذا القرار من قبل الرئيس السيسي سيكون له انعكاسات سريعة وإيجابية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون لها موعد محدد وستحقق أهدافها طبقا لما تقوم به.

وأكد أن القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد المصري، وأن القطاع الخاص يمثل 85% من حجم الاقتصاد المصري، وقال "يوجد رجال أعمال في القطاع الخاص يعدوا مثالا يحتذى به في الاقتصاد المصري، ورجال أعمال جادون في التعامل مع العمال في العديد من الملفات ومنها العلاوة والأجور".

وتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري طفرة خلال نهاية العام الجاري وأوائل العام المقبل، مؤكدا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على الأوضاع بشكل عام.
وأوضح سعفان أن هناك ما يسمى بعملية التقييم ورصد الإيجابيات والسلبيات بشأن أوضاع العمال في ، لافتا إلى أن مصر ينظر إليها حاليا بشكل أفضل بفعل الخطوات الإيجابية الاقتصادية والعمالية.

وقال إن مصر لم تصل بعد إلى المعدل الدولي بشأن البطالة، لافتا إلى أن المؤشرات إيجابية ونعمل حاليا على الوصول للأرقام العالمية في أقرب وقت ممكن.

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