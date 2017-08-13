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وزير السياحة عن مقتل مصري على يد سائح: «لن ترك حقه» (فيديو)

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وزير السياحة عن مقتل مصري على يد سائح: «لن ترك حقه» (فيديو) وزير السياحة عن مقتل مصري على يد سائح: «لن ترك حقه» (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور يحيى راشد، وزير السياحة، إن الوزارة لن تترك حق طارق الحناوي، مهندس إشراف بأحد الفنادق تحت الإنشاء بمرسى علم في مدينة الغردقة، بعدما لقى مصرعه إثر تعدي سائح إيطالي عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته.

وأضاف راشد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء »، المذاع عبر قناة «دي أم سي»، أن المهندس قُتل أثناء تأدية عمله حفاظًا على أرواح المواطنين، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين السائح الإيطالي، حيث كان السائح برفقته طفلتيه (٦سنوات و١٥سنة) يقف على مارينا الفندق تحت الإنشاء، فحاول المجني عليه إبلاغه بأن تواجده في هذه المنطقة ممنوعًا، فحدثت مشادة قام على إثرها السائح بالتعدي بالضرب عليه.

وذكر أنه سيتم تسليم الطفلين إلى والدتهم لترحيلهم إلى إيطاليا، ويجري الآن التحفظ على المتهم والتحقيق معه في الحادث، مؤكدًا أن وزارة السياحة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة المعتدي.

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