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حاكم فيرجينيا: 3 قتلى في حادث الدهس ولا مكان هنا للنازيين الجدد

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مصراوي Masrawy

حاكم فيرجينيا: 3 قتلى في حادث الدهس ولا مكان هنا للنازيين الجدد

01:10 ص الأحد 13 أغسطس 2017

حاكم فيرجينيا: 3 قتلى في حادث الدهس ولا مكان هنا للنازيين الجدد

حادث دهس فرجينيا

كتب: محمد الصباغ:

قال حاكم ولاية فيرجينيا الأمريكية، تيري ماكوليف، إن عدد ضحايا هجوم الدهس ضد متظاهرين مناهضين لليمين المتطرف بمدينة شارلوتسفيل، ارتفع إلى ثلاثة قتلى.

وحذر ماكوليف عبر مؤتمر صحفي المتظاهرين المناصرين لـ"السيادة البيضاء" والنازيين الجدد الذي أتوا إلى المدينة للتظاهر، وطالبهم بالعودة إلى منازلهم. وأضاف: "إلى متظاهري العنف في شارلوتسفيل: لقد أتيتم اليوم لتلحقوا الضرر بالناس."

وتابع أيضًا: "لن تنجحوا. لا مكان لكم هنا. لا مكان لكم في أمريكا."

واستمر في حديثه قائلًا: "اذهبوا ولا تأتوا إلى هنا مرة أخرى. خذوا كراهيتكم وعنصريتك."

ومن جانب بأخر صرحت الشرطة الأمريكية أن جميع الضحايا اليوم لم يصابوا في اشتباكات مع قوات الأمن، وأضافت أن عدد القتلى وصل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 20 أخرين.

وكانت الشرطة الأمريكية ألقت القبض على سائق السيارة الذي دهس عدد من المتظاهرين، ولم تدل بتفاصيل عن هويته.

وكان حاكم ولاية فيرجينيا، فرض حالة الطوارئ في مدينة شارلوتسفيل، مع بعد أعمال عنف واشتباكات إثر مظاهرة لليمين المتطرف المناصر للبيض واجهها مظاهرة أخرى لمجموعات أمريكية مناهضة للفاشية ومؤيدة لحقوق ذوي البشرة السمراء.

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مصراوي Masrawy

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