10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحل العسكري للنزاع مع كوريا الشمالية جاهز للتطبيق، فيما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن علاقات بلاده مع ألمانيا ستعود لطبيعتها بعد الانتخابات الألمانية، ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حزبها إلى التفاني في خوض المعركة الانتخابية.

1 - ترامب: الحل العسكري للنزاع مع كوريا الشمالية جاهز تماما للتطبيق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الجيش الأمريكي "جاهز ومتأهب" للتعامل مع كوريا الشمالية، في آخر تصريحات الحرب الكلامية المتصاعدة بين بيونغيانغ وواشنطن.

وقال ترامب في تغريدة كتبها في تويتر إن "الحلول العسكرية أصبحت الآن جاهزة للتطبيق بشكل كامل، وفي وضع التأهب والجاهزية إذا تصرفت كوريا الشمالية بشكل غير حكيم. ونتمنى أن يجد كيم جونغ أون مسارا آخر".

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2- أردوغان: العلاقات مع برلين ستعود لطبيعتها عقب الانتخابات الألمانية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية إسبارطة جنوبي البلاد إن العلاقات بين تركيا وألمانيا من المرجح أن تصبح طبيعية بعد انعقاد الانتخابات في ألمانيا في سبتمبر المقبل.

وذكر أردوغان أنه يعتقد أن الانتقادات الأوروبية لتركيا جاءت نتيجة للسياسات الداخلية للدول الأوروبية، مشيرا إلى انتخابات عقدت قريبا في هولندا وتم قبلها مباشرة منع وزيرين تركيين من تنظيم حملات دعائية لصالح التعديلات الدستورية في مدن هولندية، مما أثار خلافا حادا بين البلدين.

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3- ميركل: علينا النضال والدفاع عن أهدافنا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

قبل ستة أسابيع على الانتخابات التشريعية في ألمانيا، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حزبها المسيحي الديمقراطي إلى التفاني في خوض المعركة الانتخابية .

وقالت ميركل في مدينة دورتموند، خلال تحدثها عن برنامج حزبها في فعالية للقوة العاملة للمسيحيين الديمقراطيين: "يتعين علينا الترويج والنضال والدفاع عن أهدافنا".

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4- ماكرون: على الموجتمع الدولي مواجهة بيونج يانج بثبات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية)

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تجنب تصعيد التوترات في النزاع مع كوريا الشمالية. وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن "تفاقم التهديد النووي من قبل كوريا الشمالية" يعرض الحفاظ على السلام والأمن الدولي للخطر.

وقال ماكرون في البيان: "على المجتمع الدولي التنسيق لمواجهة هذا التهديد بثبات وفعالية، حتى تعود كوريا الشمالية إلى طريق الحوار دون شرط".

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5- بن صالح: السعودية سخّرت كل جهودها لخدمة الحجاج

وزير الحج والعمرة السعودي محمد بن صالح (أرشيفية)

قال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بن صالح، إن المملكة سخرت وتسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وإن السلطات السعودية تحرص على توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع الحجيج دون استثناء.

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6- جواد ظريف: علينا إنهاء الفاجعة الإنسانية في اليمن

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، على ضرورة إنهاء الفاجعة الإنسانية والوصول الى حلول سياسية في اليمن. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث الوضع في اليمن، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

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7- زيباري: استفتاء كردستان في موعده

هوشيار زيباري، مستشار رئيس إقليم كردستان العراق (أ ف ب)

أكد مسؤول كردي بارز أن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، قائم في موعده المحدد سلفا، رغم الضغوط الأمريكية لتأجيل تلك الخطوة.

وقال هوشيار زيباري، مستشار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، أن أكراد العراق سيجرون استفتاء على الاستقلال في الـ 25 من سبتمبر كما هو مقرر على الرغم من طلب أمريكي بتأجيله.

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8- كينياتا: يجب العمل من أجل الوحدة والسلام

الرئيس الكيني المنتخب مؤخرًا أوهورو كينياتا (أرشيفية)

ناشد الرئيس الكيني الفائز في الانتخابات الرئاسية الكينية المثيرة للجدل أوهورو كينياتا الكينيين العمل من أجل السلام والوحدة بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقالت اللجنة الانتخابية إن كينياتا، 55 عاما، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013 فاز بفترة رئاسية ثانية بنسبة تصويت بلغت 27.54 بالمئة تلاه زعيم المعارضة رايلا أودينجا، 72 عاما، بنسبة 74.44 بالمئة.

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9- نائبة عراقية: الانتخابات المقبلة لن تكون صحيحة بدون عودة النازحين

عضوة مجلس النواب العراقي لقاء وردي (أرشيفية)

أفادت عضوة مجلس النواب العراقي لقاء وردي بأن الانتخابات التي ستشهدها البلاد العام المقبل لن تكون صحيحة ومهنية ما لم يتم إعادة النازحين إلى ديارهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

وقالت وردي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن" انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات المزمع إجراؤها العام المقبل ،لن تكون صحيحة ومهنية، طالما هنالك الآف من النازحين الذين تركوا ديارهم وبالتالي سيحرمون من الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحيهم الأمر الذي سينعكس سلبا على مشروعية الانتخابات" .

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10- بارزاني: شعب كردستان سيمضي في طريقه ويقرر مصيره

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني (أرشيفية)

قالت رئاسة إقليم كردستان العراق إن الولايات المتحدة طلبت تأجيل الاستفتاء على استقلال الإقليم المزمع في سبتمبر المقبل. وأفاد بيان للرئاسة، على موقعها الالكتروني، بأن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اتصل هاتفيا برئيس الإقليم مسعود بارزاني معربا عن رغبة واشنطن في تأجيل الاستفتاء و"تأييدها لاستمرار المباحثات والمفاوضات بين الإقليم وبغداد".

لكن بارزاني، بحسب البيان، شدد على أن "شعب كردستان سيمضي في طريقه ويقرر مصيره". وأضاف البيان أن "التعايش السلمي الذي كان يشكل الهدف الرئيسي لكردستان مع العراق في المراحل التاريخية المتعاقبة التي مر بها الجانبان لم يتحقق".

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