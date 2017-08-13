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غزوة الفراعنة لملاعب الفرنجة: 3 أهداف و2 «آسيست» وجائزتا «أفضل لاعب»

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انطلقت أمس منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بمباراة آرسنال أمام ليستر سيتي، على ملعب الإمارات، وشهد الأسبوع الأول تألق المحترفين المصريين بشكل كبير.

«التحرير» يستعرض أهم ما قدمه محمد النني، ومحمد صلاح، وأحمد حجازي تريزيجيه في افتتاحية «البريميرليج».

محمد النني

شارك محمد النني، لاعب خط وسط الآرسنال، أساسيًا مع الفريق ونجح في صناعة الهدف الأول للمدفعجية، من تمريرة رائعة لزميله لاكازييت، ليُحرز أولى أهداف البريميرليج، وقدم مستوى جيد مع الفريق قبل أن يخرجه الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني للفريق في الدقيقة 67، ويشارك آرون رامسي بديلًا، وانتهت المباراة بانتصار الجانرز 4-3 أمام ليستر سيتي.

محمد صلاح

دفع يورجين كلوب، المدير الفني لنادي ليفيربول الإنجليزي، بمحمد صلاح، أساسيًا بمباراة الفريق، أمام نادي واتفرد، اليوم السبت، على ملعب ملعب فيكارج رود، من ذات الجولة.

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ونجح صلاح في اقتناص ركلة جزاء، سجلها زميله روبرتو فيرمنيو، وافتتح صلاح أولى أهدافه الرسمية بقميص الريدز، حيث سدد فيرمينيو على المرمى في لحظة خروج الحارس، ليصبح المرمى خالي من الحارس وأكملها الفرعون المصري في المرمي، وخرج ليحل محله جيمس ميلنر في الدقيقة 86، وحصل على جائزة رجل المباراة.

أحمد حجازي

شارك المدافع الدولي أحمد حجازي، لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، أساسيًا مع فريقه في أولى مباريات الفريق بالبريميرليج، وسجل النجم المصري هدف المباراة الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، وقدم مستوى رائع للغاية، وحصل على جائزة رجل المباراة.

محمود تريزيجيه

واختتم النجم محمود حسن «تريزيجيه»، انطلاقة المحترفين المصريين الرائعة اليوم السبت، بإحرازه هدف فريقه «قاسم باشا» الأول في شباك ضيفه ألانيا سبور، لحساب الجولة الأولى بالدوري التركي. 

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التحرير

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