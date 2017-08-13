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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:08 ص الأحد 13 أغسطس 2017

 

إعداد – محمد الصباغ:

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخص دهس بسيارته مجموعة من المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف في ولاية فيرجينيا، فيما صرحت المعارضة الكينية إن 100 شخص قتلوا في أعمال عنف بعد الانتخابات الرئاسية، ونشرت اليابان صواريخًا اعتراضية عقب تهديدات بضرب جزيرة جوام الأمريكية، بينما علقت منظمة أطباء بلا حدود عمليات البحث عن المهاجرين وإنقاذهم من الغرق التي تقوم بها في البحر المتوسط.

1 - الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ هجوم الدهس ضد المتظاهرين

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الشرطة الأمريكية في شوارع مدينة شارلوتسفيل استعدادًا لمواجهة المظاهرات اليوم (أ ف ب)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سائق السيارة الذي دهس عدد من المتظاهرين ضد اليمين المتطرف في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

ونقلت قناة فوكس نيوز أن مسئول قال إن سائق السيارة هو رجل وتم احتجازه. ولم يدل بتفاصيل عن هويته.

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2- المعارضة الكينية تعلن مقتل 100 شخص في عنف ما بعد الانتخابات

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اشتباكات بالعاصمة الكينية نيروبي بين متظاهرين ضد نتيجة الانتخابات وقوات الأمن (أ ف ب)

قالت المعارضة الكينية إن 100 "من الأبرياء" قتلوا في أعمال عنف تلت الانتخابات، بينما نفت استخدام الذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات بعد إعادة انتخاب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

وأفادت تقارير لشهود عيان بأن عدة أشخاص قتلوا أثناء المظاهرات التي اندلعت في معاقل المعارضة بعد الإعلان عن فوز كينياتا.

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3- اليابان تنشر صواريخ اعتراضية بعد تهديدات كوريا الشمالية لجوام

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منصة إطلاق صواريخ (أرشيفية)

ذكرت وسائل الإعلام المحلية في طوكيو أن الجيش الياباني نشر أربعة صواريخ اعتراضية سطح/جو في غربي اليابان ، وذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق صواريخ بالقرب من جزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة والكائنة في المحيط الهادئ.

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4- أطباء بلا حدود تعلق عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط

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عمليات إنقاذ مهاجرين بالبحر المتوسط (أرشيفية)

علقت منظمة أطباء بلا حدود، السبت، عمليات البحث عن المهاجرين وإنقاذهم من الغرق التي تقوم بها في البحر المتوسط بصورة مؤقتة.

وقال المركز الرئيسي للمنظمة في روما في بيان له إن المنظمة حذرت من مخاطر تتعلق بتهديدات خفر السواحل الليبي الموجهة ضد سفن المنظمات الإنسانية في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في بلد تشهد حربا أهلية.

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5- مقتل 13 مدنيا جراء قصف بمدفعية الهاون شمالي أفغانستان

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إنفجار (أرشيفية)

قال مسؤولون في العاصمة الأفغانية كابول إن قذيفة هاون سقطت فوق منزل بولاية فارياب شمالي أفغانستان فقتلت 13 شخصا.

وأوضح عبد الأحد البيك ،عضو المجلس المحلي بالولاية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أنه من بين ضحايا الحادث، الذي وقع في بلدة دولت أباد بعد ظهر الجمعة عشرة أطفال وامرأتان.

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مصراوي Masrawy

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