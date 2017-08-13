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أزمة بين وزير الرياضة وناقد رياضي بسبب تهرب «حطب» من التجنيد

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أزمة بين وزير الرياضة وناقد رياضي بسبب تهرب «حطب» من التجنيد أزمة بين وزير الرياضة وناقد رياضي بسبب تهرب «حطب» من التجنيد

التحرير

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نشبت أزمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب دفاع المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب و الرياضة، على اتهامات المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، بتهربه من أداء الخدمة العسكرية، وعلق الوزير على المنشور الذي كتبه الناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي، واتهم فيه "حطب" بعدم امتلاكه لشهادة المؤهل العالي وتهربه من أداء الخدمة العسكرية.

ورد وزير الرياضة بتعليق أكد خلاله أن "حطب" كان يتولى منصب رئيس اتحاد الفروسية ونائبًا للجنة الأولمبية قبل توليه الوزارة، ورغم ذلك لم يتهمه رئيس اللجنة الأولمبية السابق بذلك.

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وعندما دخل أحد المتابعين للاستفسار عن سبب تجاهل الأمر، رد أبوالمعاطى زكي، بأن "حطب" صديق الوزير ومن ثم فهو يدافع عنه.

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التحرير

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