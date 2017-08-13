تريزيجيه يشارك في «صحوة الفراعنة» بهدف افتتاح الدوري التركي (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اختتم النجم محمود حسن «تريزيجيه»، انطلاقة المحترفين المصريين الرائعة اليوم السبت، بإحرازه هدف فريقه «قاسم باشا» الأول في شباك ضيفه ألانيا سبور، لحساب الجولة الأولى بالدوري التركي.

وتألق الثنائي الدولي محمد صلاح، وأحمد حجازي، في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي، حيث تمكن الأول من إحراز هدف، وتسبب في ركلة جزاء مع فريقه ليفربول أمام واتفورد في المباراة والتي انتهت بالتعادل 3/3.

وقاد «حجازي» وست بروميتش لفوزه الأول بإحرازه هدف فريقه الوحيد أمام بورنموث، وذلك في اليوم التالي لتألق محمد النني مع آرسنال، وصناعة هدفًا للجانرز في المباراة التي انتهت بنتيجة 3/4.

شاهد أيضا

شاهد الهدف..