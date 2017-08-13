انفراد| "مصراوي" يكشف بالتوقيتات الزمنية أعطال أصابت "قطاري الإسكندرية" قبل الحادث

مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

حصل "مصراوي" على مستند يوضح خط سير قطاري حادث الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، الذي أسفر عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 179 آخرين.

اصطدم القطار رقم "١٣ اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة القطار رقم "570 بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وكان خط سير القطار رقم "١٣ اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" كالآتي:

كعادته تحرك القطار من محطة مصر في تمام الساعة 11:20 صباحًا، مرورًا بقرية "سندنهور"، الساعة الثانية عشرة، ليصل محطة بنها الساعة 02: 12، مكث داخلها دقيقة واحدة؛ وانطلق إلى طنطا التي وصلها في الساعة 12:40، وتوقف القطار بالمحطة لمدة 10 دقائق، لكنه خالف الخريطة الزمنية المفترض اتباعها؛ بسبب عطل فني لمدة 12 دقيقة بين محطة بنها وطنطا، حسب المستند.

واستأنف القطار رحلته إلى محطة "الزيات" التي وصلها في الساعة الواحدة ظهرًا، مكث فيها 10 دقائق، ثم واصل بعدها قاصدًا محطة "إيتاي" في تمام 1:04 ظهرًا، واستقر داخل المحطة نحو 20 دقيقة، ثم انطلق بعدها إلى دمنهور في 1:32، ومنها إلى محطة كفر الدوار التي وصل إليها في 1:59، وغادرها في تمام الساعة 2:03.

وعلى غير المعتاد تأخر القطار بين "دمنهور – كفر الدوار" 4 دقائق، وتحرك في طريقه لمحطة "البيضا" حتى وصل في 2:03، واستكمل مسيرته ليقطع السيمافورات الثلاث في طريقه، ويتخطى سرعته ويصطدم بالقطار رقم "٥٧١ بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد الساعة 2:07، بحسب التقرير.

وكان خط سير القطار رقم "570 بورسعيد - الإسكندرية" كالآتي:

بدأ القطار رقم 570 رحلته من محطة بورسعيد الساعة 7:25 صباحًا، حتى وصل لـ"القنطرة" في 8:05، وخرج منها الساعة 8:18، ليمر بعد ذلك بمحطة الإسماعيلية التي وصلها الساعة 8:40، ووقف بها 25 دقيقة، وتأخر القطار بين القنطرة والإسماعيلية 15 دقيقة، بسبب التهدئة لدخول المحطة.

وبعدها انطلق إلى محطة "أبو صوير" التي وصلها 9:01، ومكث بداخلها 25 دقيقة، مستكملا طريقه إلى محطة "القصاصين" حتى وصل في 9:17، وظل بداخلها 35 دقيقة، مرَ بعدها على محطة التل الكبير وأبو حماد ومنها إلى محطة الزقازيق، حيث وصلها في تمام الساعة 10:08، وغادرها بعد 42 دقيقة، وتبين أن القطار تأخر 12 دقيقة بين محطة التل الكبير والزقازيق، عادَ بعد ذلك في سيره مرورًا بمحطة "ميت غمر"، ثم بمحطة "زفتى"، وصولًا بمحطة طنطا الساعة 11:30 دقيقة، انتظر داخلها ساعة وأربع دقائق، انطلق بعدها إلى محطة "الزيات" التي وصلها الساعة 11:52.

ووصل القطار رقم 570 إلى محطة "إيتاي" الساعة 12:11 دقيقة، منتظرًا داخلها ساعة وسبع دقائق، وانطلق القطار مرورًا بمحطة "دمنهور، وكفر الدوار، والبيضا"، وكشف المستند أن القطار وقف داخل كل محطة من الثلاث محطات السابقة ما يقرب من 52 دقيقة، وواصل القطار خط سيره إلى أن وقف بعد محطة خورشيد بحوالي 100 متر، الذي وصلها الساعة 1:08، وانتظر على السكة الحديد بسبب انشغال رصيف سيدي جابر الذي سيمر من خلاله إلى الإسكندرية حتى وقع الاصطدام من خلفه.