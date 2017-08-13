إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت وحدة مباحث شرطة السياحة والآثار في محافظة الأقصر، اليوم السبت، من إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر.

تلقى اللواء مصطفى أنسى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارًا من العقيد زكريا عيسوي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار في الأقصر بالإنابة، بورود معلومات لدى النقيب محمد عبد العزيز، رئيس وحدة السياحة والآثار بإسنا وأرمنت، عن 3 أشخاص تورطوا بالحفر أسفل منازلهم بغرض الثراء السريع.

انتقلت قوة أمنية برئاسة رئيس المباحث وداهمت منازل المتهمين، وهم "جبريل.ا.ا" 43 سنة - عامل زراعي، مقيم بالمعلا، وتم ضبط حفرة دائرية عميقة، قطرها حوالي مترين تقريبًا، وعمقها حوالي 20 مترًا، وحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال.

كما داهمت القوات منزل المدعو "يعقوب. خ. ا" 45 سنة - موظف بالشباب والرياضة، مقيم بالشغب، وضبطت حفرة قطرها حوالي مترين ونصف المتر، وعمقها 12 مترًا، تنتهي بسردابين، أحدهما ممتد من الناحية الغربية بطول 5 أمتار، والآخر ممتد للناحية الشرقية بطول 3 أمتار، كما ضبطت أدوات الحفر المستخدمة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال.

وتمكنت القوة الأمنية أيضًا من مداهمة منزل المدعو "رمزي.ا.ف" 36 سنة - عامل أجري، مقيم بالشغب، وتم ضبط حفرة قطرها مترين ونصف المتر تقريبًا، عمقها 10 أمتار، وضبطت أدوات الحفر وكميات من الرديم، وحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال.​