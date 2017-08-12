العرب اليوم: مظاهرة للصحفيين في رام الله.. وتقدم للجيش السوري في حمص

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ

ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على 12 شخصًا من المحكوم عليهم الهاربين فيما يسمى خلية العبدلي، وتظاهر صحفيون فلسطينيون في مدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجًا على التضييق على عملهم واعتراضا على قانون جديد يحد من قدرتهم على العمل، فيما سيطر الجيش السوري على مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.

1 - الكويت تعلن القبض على 12 من الهاربين في "خلية العبدلي"

الشرطة الكويتية (أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض في أماكن متفرقة من الكويت على 12 شخصا من المحكوم عليهم الهاربين فيما يسمى (خلية العبدلي) إنفاذا لحكم محكمة التمييز الكويتية الصادر في القضية رقم (302/2016).

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2- مظاهرة في رام الله ضد قمع الحريات واعتقال الصحفيين الفلسطينيين

مظاهرة للصحفيين في رام الله (أرشيفية)

قام صحفيون فلسطينيون بالتظاهر في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إحتجاجا على التضييق على عملهم. ويريد المتظاهرون التضامن مع زملائهم الإعلاميين المعتقلين والإحتجاج على قانون جديد، تم العمل به مؤخرا يحد من عملهم.

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3- النظام السوري يسيطر على السخنة بعد ترسيخ أقدامه في السويداء

قوات من الجيش السوري في حمص (أ ف ب)

حقّقت قوات النظام السوري تقدّمًا كبيرًا في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدُرزية، (جنوبي سوريا)، ومدينة السخنة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة حمص، متفوّقة بذلك على تنظيم داعش الإرهابي. على مدى الأيام الماضية، شهدت السويداء اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والمُسلّحين الموالين لها من جهة، ومليشيا أحمد العبدو وجيش أسود الشرقية من جهة أخرى، على محاور واقعة في الريف الشمالي الشرقي للسويداء.

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4- 23 قتيلا في سوريا بتفجير انتحاري قرب الحدود مع الأردن

صورة لتفجير على الحدود الأردنية السورية (أرشيفية)

قُتل 23 مقاتلا معارضا على الأقل من فصيل "جيش الاسلام" واصيب عشرات اخرون بجروح في تفجير بجنوب سوريا بالقرب من الحدود مع الاردن بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد "هز انفجار عنيف منطقة نصيب الحدودية الواقعة عند الحدود السورية - الأردنية، بالريف الجنوبي لدرعا".

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5- اكتشاف موقع أثري شرق مدينة طبرق الليبية

منطقة أثرية ليبية (أرشيفية)

تمكن عدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآثار والسياحة بجامعة طبرق من اكتشاف موقع أثري بمنطقة (مرسى لك) شرق مدينة طبرق بحوالي 90 كلم.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، أن الموقع الأثري الذي تم اكتشافه خلال الأيام الماضية، يضم عدة تماثيل، أحدها على شكل رأس امرأة، وآخر على شكل أرنب، وثالث على شكل كبش، بالإضافة إلى عدة أنواع من العملات القديمة.

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