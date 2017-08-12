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رئيس "الوطنية للصحافة": تشكيل لجنة لرعاية الموهوبين الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

رئيس "الوطنية للصحافة": تشكيل لجنة لرعاية الموهوبين الأسبوع المقبل

11:18 م السبت 12 أغسطس 2017

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتبت - هاجر حسني:

أعلن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تشكيل لجنة دائمة لرعاية الشباب الموهوبين، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزيري التنمية المحلية والشباب لتدشين اللجنة في الأسبوع القادم بمقر دار أخبار اليوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الثالث الذي عقدته الهيئة الوطنية للصحافة لرؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية ، مساء اليوم بمقر مؤسسة أخبار اليوم ، لاستكمال بحث إصدار مدونات سلوكية حول أخلاقيات النشر في القضايا الوطنية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال الورقة التي أعدتها الهيئة لبحث دور الصحافة القومية في إيقاظ القوى الناعمة المصرية، أن لن تنهض إلا إذا تسلح شعبها بالاستنارة وتحررت العقول من الخرافات والأباطيل وساد خطاب ديني يحترم الفكر المستنير المستمد من صحيح الإسلام والوصول بالخطاب الديني الإسلامي إلى المستوى الذي يتواكب مع مقتضيات العصر.

وأضاف أن مصر أفلتت من مصيدة الربيع العربي الملطخة بالدم والنار وتصدت لكل محاولات إفشال الدولة بفضل احتياطي الذات المصرية التي تكونت على مدار آلاف السنين ، مشيرا إلى أن القوى الناعمة هي الرصيد الذهبي لمصر والمصريين.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن ثقافة مصر هي عصارة وعي أدبائها العظام الذين يتجاوز عددهم عن دول كثيرة صغيرة وأيضا فنانيها الكبار ، لذلك فإن هذه الثقافة هي أحد أهم القوى الناعمة لمصر في سبيل التصدي لكافة المؤامرات التي تستهدف زعزعة أرمان الدولة.

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