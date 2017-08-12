الشرطة الأمريكية تعلن اعتقال منفذ هجوم الدهس ضد المتظاهرين

كتب – محمد الصباغ:

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سائق السيارة الذي دهس عدد من المتظاهرين ضد اليمين المتطرف في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

ونقلت قناة فوكس نيوز، اليوم السبت، أن مسئول قال إن سائق السيارة هو رجل وتم احتجازه. ولم يدل بتفاصيل عن هويته.

ووصل عدد ضحايا هجوم الدهس إلى قتيلًا و19 مصابًا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية تأكيد أحد شهود العيان على أن الحادث كان متعمدًا.

وكان محافظ ولاية فيرجينيا، تيري ماكوليف، فرض حالة الطوارئ في مدينة شارلوتسفيل، مع بعد أعمال عنف واشتباكات إثر مظاهرة لليمين المتطرف المناصر للبيض واجهها مظاهرة أخرى لمجموعات أمريكية مناهضة للفاشية ومؤيدة لحقوق ذوي البشرة السمراء.

وجاءت عملية الدهس بعد ساعتين تقريبًا من اشتباكات بدأت بشكل رئيسي من جانب مجموعات قومية مناصرة لأصحاب البشرة البيضاء وبين مجموعات مناهضة للفاشية، حينما بدأت الحشود في التوجه نحو مكان إقامة تمثال الجنرال "لي"، وهو قائد للقوات الفيدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية في الفترة بين 1861 و1865.

ورفع أحد الجانبين لافتات مناهضة للفاشية ومؤيدة لحركة "بلاك لايف ماتر"، في حين رفع الأخر أعلام الكونفدرالية "العنصرية" وهتفوا بعبارات نازية.