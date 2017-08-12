وكيل عمرو وردة يكشف حقيقة «تحرشه» بزوجات زملائه في البرتغال (فيديو)

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قال ممدوح عيد، وكيل عمرو وردة، المحترف في صفوف نادي فيرينسي البرتغالي، إن ما أثير حول تحرش وردة بزوجات زملائه من اللاعبين في فريقه «خاطيء»، وتم نقله من تقارير صحفية برتغالية بشكل غير سليم دون تحري الدقة، والمبالغة في طريقة نقله لمصر.

وأضاف «عيد»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة «المحور»، أن طريقة تناول الإعلام المصري للأمر «سيئة»، فهل من المعقول أن يتحرش «وردة» بزوجات لاعبين زملائه في أول يوم له في البرتغال مع الفريق؟.

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وأوضح، أن انتقال اللاعب متعطل حتى الآن لعدم وصول بطاقته الدولية من ناديه بوك اليوناني، بسبب عدم اتفاق الناديين على بعض بنود التعاقد.