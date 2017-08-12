تألق ربيعة ومعلول يبث الطمأنينة في قلب «البدري» قبل مواجهة المصري

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شهد المران الجماعي للأهلي، اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تألق الثنائي رامي ربيعة وعلي معلول، لاعبا المارد الأحمر، بشكل ملحوظ، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، في نهائي الكأس.

وظهر رامي ربيعة، مدافع المارد الأحمر بشكل جيد للغاية، ونال إشادة الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، وتألق علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، حيث ظهر بشكل جيد وتمكن من تسجيل هدفين في التقسيمة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في نهائي كأس مصر.