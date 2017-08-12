حمدي الكنيسي: رفضت منصب وزير الإعلام في عهد الإخوان

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قال الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، مساء السبت، إنه كان أحد الذين يتصورون بأن أفراد جماعة الإخوان «ناس طيبين»، مشيرًا إلى أن الجماعة وقطر لا ينفصلان عن بعضهما بسبب وحدة الهدف.

وأضاف الكنيسي، خلال حواره اليوم السبت ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه تم استقطاب شقيقه من قبل الجماعة، إبان فترة ثورة 23 يوليو، مستكملًا: «للأسف مفيش فايدة فيهم، عملهم السري لضرب الدولة وإيقاف مسيرة أي تنمية».

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وأوضح نقيب الإعلاميين أنه «عُرض عليه منصب وزير الإعلام، في عهد الدكتور محمد مرسي، إلا أنه أكد عدم استعداده للتعامل مع الجماعة»، مضيفًا: «قولتلهم لا وزير إعلام ولا حتى رئيس وزراء، رفضت تمامًا».