مكرم: مبارك خايف على الولد.. وجمال لن يترشح لانتخابات الرئاسة

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قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يعرف الرئيس الأسبق حسني مبارك، جيدًا، مشدّدًا على أنه «رئيس وطني من الداخل بالفعل»، موضحًا أنه «كان يكره الإسرائيليين والأمريكان، ولم يكن يثق فيهما على الإطلاق، والكلام عن أنه كان عميلًا ليس صحيحًا بالمرة».

وأضاف مكرم، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، «مبارك حكم أكثر مما ينبغي، الشعوب تمل من الحكم لمدة طويلة، ولو أنه فطّن لذلك وتنازل قبل الانتخابات التي أجراها أحمد عز كان سيضعه الشعب في مكانة عظيمة من تاريخه».

وتابع: «مبارك قاوم أن نجله جمال يكون خليفةً له في الحكم، ولكن حدثت ظروف أسرية جعلته يرضخ أخيرًا، كل ذلك لأنه كان يُحب أولاده جدًا، خايف على الولد ويعلم حجم المشاكل الموجودة، لأجل ذلك من يقولون إن جمال يستعد لخوض السباق الانتخابي المقبل، لا يفهموا شيئًا في الواقع».

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وواصل: «جمال مبارك لا يمكن أن يُفكر في أن يترشح بالانتخابات القادمة، لأن مبارك يرفض ذلك رفضًا قاطعًا».