الكنيسي: بأمارة إيه يكون فيه منافس تاني للسيسي

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قال حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس)، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يرى أن المشروعات القومية المنطلقة حاليًا تحتاج إلى جهوده ووجوده لفترة رئاسية ثانية لاستكمالها.

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وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتى» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»: «أحيانًا المشروعات بتتوقف بتغير المسئولين، فهو الأجدر، ولديه علاقات دولية تسمح له بتحقيق مكاسب أخرى لمصر في الدورة المقبلة، ولابد أن يعلم أنه لا بديل عن ترشحه مرة أخرى»، مستطردًا: «البديل هيكون مين غير من المتحولين أو خلايا النائمة للإخوان أو اللي شغلين بريموت كنترول من الخارج، وبأمارة إيه يكون فيه منافس تاني للسيسي!».