بالصور.. مدير أمن الجيزة يداهم مصنع منتجات لحوم "فاسدة" بالطالبية

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كتب - محمد شعبان:

داهم اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم السبت، مصنعا لإنتاج مصنعات اللحوم بمنطقة الطالبية خلال حملة مكبرة استهدفت إعادة الانضباط بالشارع الجيزاوي.

معلومات وردت للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن مالك مصنعا غير مرخص لمصنعات اللحوم بشارع العشرين، يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية، ومن ثم فرمها وبيعها كمنتجات بتاريخ صلاحية جديد "سجق - برجر - كفتة".

وأكدت تحريات المياحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، صحة المعلومات، فتم عرضها على اللواء هشام العراقي أثناء قيادته حملة لإزالة التعديات بالطالبية، فتوجه على رأس قوة إلى مقر المصنع.

وأمكن ضبط المدير المسؤول، ونحو طن ونصف لحوم غير صالحة للآستهلاك الآدمي حسب تقرير مفتش الصحة ولجنة الطب البيطري المرافقة للحملة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.