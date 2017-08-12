مقتل شخص على الأقل في حادث الدهس بولاية فيرجينيا الأمريكية

كتب – محمد الصباغ:

لقي أحد الأشخاص مصرعه اليوم السبت بعدما دهست سيارة مجموعة من المتظاهرين في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقال عمدة المدينة مايك سنجر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن عملية الدهس أسفرت عن مقتل مواطن على الأقل. فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن أحد شهود العيان أكد على أن الحادث كان متعمدًا.

وأعلن محافظ ولاية فيرجينيا، تيري ماكوليف، فرض حالة الطوارئ في مدينة شارلوتسفيل، مع بعد أعمال عنف واشتباكات إثر مظاهرة لليمين المتطرف المناصر للبيض واجهها مظاهرة أخرى لمجموعات أمريكية مناهضة للفاشية ومؤيدة لحقوق ذوي البشرة السمراء.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما شهدته المدينة قائلًا إنه على الجميع أن يتحدوا، وأدان "كل الكراهية" التي ظهرت في الاشتباكات. وأضاف عبر حسابه بموقع تويتر: "لا مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا".

وطالبت السلطات المتظاهرين بإخلاء مكان الحادث لمساعدة المسعفين في القيام بعملهم.