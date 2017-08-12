أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 3 عاطلين في الشرقية بحوزتهم 3 كيلو "بانجو"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 3 عاطلين في الشرقية بحوزتهم 3 كيلو "بانجو"

10:50 م السبت 12 أغسطس 2017

ضبط عاطلين

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات عن: "محمود. ص. م" وشهرته "محمود القط" 31 عامًا، مطلوبًا للتنفيذ عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 2530 جنايات الحسينية لسنة 2014 (قتل عمد)، و"إبراهيم. أ. إ" 21 عامًا، و"أحمد. ع. أ" 17 عامًا - عاطلين، مُقيمين بقرية "الإخيوة" التابعة لدائرة مركز الحسينية، متورطين في الاتجار بالمواد المُخدرة.

وفور التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم لفافة كبيرة الحجم من نبات "البانجو" المُخدر، تزن حوالي 3 كيلو جرام، وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم ببورسعيد

    أخبار

  • النيابة تستدعي الضابط المتهم بالتعدي على ربة منزل أمام أبنائها في

    أخبار

  • مشاجرة بـ "الكراسي" بين طبيب ومسؤول في مستشفى بكفر الشيخ

    أخبار

  • محافظ البحيرة تحيل وقائع فساد بمجلس مدينة دمنهور للنيابة العامة

    أخبار

إعلان

32aed0688d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق