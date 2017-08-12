ضبط 3 عاطلين في الشرقية بحوزتهم 3 كيلو "بانجو"

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات عن: "محمود. ص. م" وشهرته "محمود القط" 31 عامًا، مطلوبًا للتنفيذ عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 2530 جنايات الحسينية لسنة 2014 (قتل عمد)، و"إبراهيم. أ. إ" 21 عامًا، و"أحمد. ع. أ" 17 عامًا - عاطلين، مُقيمين بقرية "الإخيوة" التابعة لدائرة مركز الحسينية، متورطين في الاتجار بالمواد المُخدرة.

وفور التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم لفافة كبيرة الحجم من نبات "البانجو" المُخدر، تزن حوالي 3 كيلو جرام، وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.