مارتن يول يهنيء حجازي بهدفه مع وست بروميتش

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هنأ الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، المدافع الدولي المصري، أحمد حجازي، بعد تألقه في مباراته الأولى مع فريقه الجديد وست بروميتش، أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وكتب «يول» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «مبروك أحمد حجازي على إحرازك هدف الفوز في أول مشاركة بالدوري مع ويست بروميتش».

وقاد «حجازي» وست بروميتش لفوزه الأول في البريميرليج هذا الموسم، بإحرازه هدف فريقه الوحيد أمام بورنموث من رأسية رائعة، هلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة (1-0).

