أبو تريكة يوجه رسالة لرمضان صبحي

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وجه محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، رسالة خاصة لرمضان صبحي، المحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، حيث طالبه بالصبر للحصول على فرصته وعدم التأثر بعدم المشاركة بشكل أساسي في المباريات الأولى بالدوري الإنجليزي.

وكان رمضان، غاب عن المشاركة في هزيمة ستوك بهدف نظيف أمام إيفرتون، حيث ظل متواجدًا على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة.

وأكد «أبو تريكة» خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «beIN sports»، أن حظوظ «رمضان» هذا الموسم كبيرة خاصة بعد رحيل النمساوي «أرناتوفيتش» إلى وست هام يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما سيفسح المجال للدولي المصري.

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وأشاد «الماجيكو»، بالمستوى الطيب الذي ظهر عليه الثلاثي الدولي محمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد حجازي، في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنها أفضل بداية للموسم مع أنديتهم.

وتمكن «صلاح» من إحراز هدف، وتسبب في ركلة جزاء مع فريقه ليفربول أمام واتفورد والتي انتهت بالتعادل 3/3، كما قاد «حجازي» وست بروميتش لفوزه الأول باحرازه هدف فريقه الوحيد أمام بورنموث، بيما صنع النني هدف في فوز آرسنال الصعب على ليستر سيتي بنتيجة 3/4.