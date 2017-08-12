الصحة: إجراءات وقائية "مشددة" لمنع تفشي الأمراض الوبائية بين الحجاج

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات وقائية مشددة لمواجهة انتشار أية أمراض وبائية بين الحجاج المصريين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مساء اليوم السبت، مع فريق الطب الوقائي بالبعثة الطبية للحج بمقر البعثة الطبية للحج بمكة المكرمة لمناقشة الخطة الوقائية المقرر تنفيذها العام الحالي من قبل الوزارة خلال موسم الحج، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري رئيس البعثة الطبية للحج.

وأوضح قنديل -خلال الاجتماع- أن الفريق الوقائي بالبعثة يتكون من 3 مجموعات؛ المجموعة الأولى بها فرق منوطة بالمرور على المستشفيات السعودية المحددة لعلاج الحجاج المصريين مع إمكانية التواصل الدائم مع ذويهم، فيما تتولى المجموعة الثانية مسئولية المرور على جميع الفنادق التي يتواجد بها الحجاج المصريون (حجاج القرعة والداخلية والتضامن والسياحة)، لافتاً إلى أنهم منوط بهم تنظيم ندوات للتوعية بالإجراءات الوقائية، فضلا عن توزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.

وقال إن المجموعة تستهدف رفع الوعي للحاج من ناحية السلامة العامة والتغذية السليمة والنظافة الشخصية وكيفية التعامل مع الأمراض، بالإضافة إلى متابعة سجلات تردد المرضى على العيادات وتتبع وجود حالات إصابة بأمراض معدية من عدمه، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وإجراء مسح طبي للمرافقين للحالة المرضية في نفس الغرفة ونفس الدور الذي يوجد به الحاج المصاب.

وتابع أن المجموعة الثالثة تتولى الإشراف والمتابعة المركزية على عمل المجموعتين الأولى والثانية، وأن مقر البعثة به غرفة للعزل حال رصد حالة مرضية تستدعي العزل لمنع تفشي أي مرض معد.

وكشف رئيس قطاع الطب الوقائي أن الهدف من الفريق الوقائي هو متابعة ومراقبة الحالة الصحية للحجاج بوجود أمراض معدية من عدمة ومنع حدوث أي تفشيات وبائية للأمراض ، مع منع دخول أي أمراض معدية الى مصر مع عودة الحجاج بعد انتهاء مناسك الحج ، لافتاً الى ان عمل الفريق الوقائي بدأ قبل سفر الحجاج لأداء الفريضة بتطعيم كل حاج بتطعيم الالتهاب السحائي الرباعي مع إعلان تنوية تلفزيوني عن الاجراءات الوقائية ونصائح الصحة العامة للحجاج ، بالاضافة الى دور الحجر الصحي في توزيع الكتيبات والمنشورات بجميع المنافذ البرية والجوية والتوعية الشفوية للحجاج .