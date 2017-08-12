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التعبئة والإحصاء: «دول كتير بتحسدنا على نسبة الشباب»

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التعبئة والإحصاء: «دول كتير بتحسدنا على نسبة الشباب» التعبئة والإحصاء: «دول كتير بتحسدنا على نسبة الشباب»

التحرير

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قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن محافظات الصعيد هي الأقل دخلاً وأعلى إنجابًا للمواليد في ، رغم أن  أكثر من 23% من إجمالي سكان مصر من فئة الشباب، موضحًا أن نسبة الشباب الأعلى موجودين في محافظات الوجه البحري.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن 75% من سكان مصر دون سن الـ 40، مستطردًا : «ده دول كتير بتحسدنا عليهم على مستوى العالم»، ولكن ليس هناك إمكانات مادية تساهم في تطوير الشباب وإعطائهم فرص عمل.

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وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أنه من الضروري أن يكون النمو الاقتصادي يفوق بمراحل النمو السكاني، ولكن في مصر يحدث العكس، إذ أن النمو الاقتصادي أقل من النمو السكاني بشكل كبير.

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التحرير

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