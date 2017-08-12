عمرو عبد الحميد: حوادث القطارات تحدث في شتى دول العالم

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قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن «حوادث القطارات تحدث في شتى دول العالم، وحادث تصادم قطاري بالإسكندرية الذي وقع أمس الجمعة، لم يكن الأول، ولكن من الممكن أن يصبح الأخير كما يتمنى ويطمح الجميع»، موضحًا أنه «في الدول المتقدمة اقتصاديًا وتكنولوجيًا يتعلمون من الدروس الأليمة وعلى قدر الألم يكون الأمل والعزم في معالجة الأخطاء».

وأضاف عبد الحميد، خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أنه بعد كل حادثي طالب المتخصصون بعدم دفن الرؤوس في الرمال ومواجهة الحقيقة المرة والاعتراف بأن مرفق السكك الحديد يحتاج إلى بيروسترويكا أو إعادة بناء، لكن ليس على طريقة جورباتشوف التي دمرت الإمبراطورية السوفيتية، بل بيريسترويكا على أسس علمية واقتصادية سليمة».

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وأشار إلى أن «السكك الحديد تتعرض منذ حوالي أربعين عامًا لإهمال شديد أدى إلى هذه الخسائر الكبيرة التي تمنى بها الهيئة، وكان من أهم أسباب ذلك انتهاء عهد نقل البضائع بين المحافظات بالقطارات، الذي كان يدر دخلًا كبيرًا لخزينة الدولة، لكنه الآن يذهب إلى أصحاب شركات النقل».

وتابع: «الخبراء أكدوا أنه لا حل لإصلاح الهيئة إلا بدخول القطاع الخاص والاستثمار في السكك الحديد، ولكن يرد البعض معترضين بسبب تجارب فاشلة لخصخصة مؤسسات عامة».