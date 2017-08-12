زيدان يسعى لمعادلة رقم جوارديولا وإنريكي في السوبر الإسباني

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يستقبل برشلونة غدًا على ملعب الكامب نو نظيره ريال مدريد في ذهاب السوبر الإسباني، حيث يشارك الريال في المباراة بإعتباره بطل الدوري الإٍسباني الموسم الماضي بينما يتواجد البرسا في المباراة بإعتباره بطل كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

ويأمل زين الدين زيدان في مواصلة إنجازاته مع ريال مدريد وتحقيق لقب السوبر الإسباني الذي ينقص خزائنه إلى جانب كأس ملك إسبانيا، فحتى الأن شارك زيدان في 8 بطولات مع الريال نجح في التتويج بـ6 ألقاب منها وهي لقبين في دوري أبطال أوروبا ولقبين في السوبر الأوروبي ولقب في الدوري الإٍسباني وأخر في كأس العالم للأندية.

ويشارك زيدان في السوبر الإسباني للمرة الأولى في مسيرته التدريبية، ويرغب في أن يصبح أول مدرب فرنسي في التاريخ يتوج بلقب البطولة كما نجح في أن يصبح أول مدرب فرنسي في التاريخ يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث.

وكلاعب شارك زيدان في السوبر الإسباني مرتين من قبل مع ريال مدريد، وكانت المرة الأولى في عام 2001 عندما واجه ريال سرقسطة وتعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق قبل أن يفوز ريال مدريد في الإياب على البيرنابيو بثلاثية نظيفة.

كما شارك للمرة الثانية في عام 2003 بمواجهة ريال مايوركا، وحينها خسر الريال لقاء الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 2-1 قبل أن يعوض في البيرنابيو إيابًا بثلاثية نظيفة.

ومن جانبه خاض إيرنيستو فالفيردي السوبر الإسباني كمدرب مرتين من قبل، وكانت المرة الأولى في عام 2006 عندما كان مدربًا لإسبانيول وخسر من برشلون حينها ذهابًا على أرضه بهدف نظيف وخسر في الإياب على الكامب نو بثلاثية نظيفة.

وفي عام 2015 واجه فالفيردي برشلونة في السوبر مجددًا ولكن رفقة أتلتيك بلباو هذه المرة، ونجح في تحقيق فوز تاريخي في الذهاب برباعية نظيفة قبل أن يتعادل في الإياب بهدف لكل فريق في الكامب نو ليحرز لقب السوبر الإسباني الوحيد في تاريخه.

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وبعد بيب جوارديولا ويوهان كرويف أكثر المدربين تتويجًا بالسوبر الإسباني بثلاث مرات لكل منهما ومن ثم يأتي من بعدهما كل من فرانك ريكارد وخافير أوريتا وهيكتور كوبر لكا منهم لقبين.

ويرغب زيدان في أن يصبح خامس من يتوج بلقب السوبر الإسباني كلاعب ومدرب حيث سبقع فيكتور مينوز عندما توج اللقب كلاعب مع برشلونة في عام 1983 وكمدرب مع ريال سرقسطة في عام 2004.

كما توج بيرند شوستر باللقب كلاعب مع ريال مدريد في عام 1989 وكمدرب مع الريال أيضًا في عام 2008، ومن جانبه حصل بيب جوارديولا على البطولة كلاعب مع برشلونة أعوام 1991 و1992 و1994 و1996 وكمدرب مع البرسا أعوام 2009 و2010 و2011.

وأخيرًا توج لويس إنريكي باللقب كلاعب مع ريال مدريد في عام 1993 ومع برشلونة في عام 1996 ومن ثم توج باللقب كمدرب مع برشلونة في عام 2016.

وبشكل عام توج المدربون الإسبان بالسوبر في 12 مناسبة من أصل 31 نسخة وذلك من خلال ( ألبرتو أورمايتكسيا ولويس أراجونيس وبينيتو فلورو وخافير خافير أوريتا وفيسينتي ديل بوسكي وفيكتور مينوز وخوان دي رامس وبيب جوارديولا وإيرنيستو فالفيردي ولويس إنريكي).

كما توج المدربون الهولنديون باللقب 6 مرات من قبل وذلك من خلال كل من (ليو بن هاكر ويوهان كرويف وفرانك ريكارد)، وتوج المدربون الأرجنتينيون باللقب 6 مرات أيضًا عبر (سيزار لويس مينوتي وألفريدو دي ستيفانو وهيكتور كوبر وتاتا مارتينو ودييجو سيميوني).

ونالت المدرسة الألمانية اللقب في مناسبتين عبر كل من (يوب هاينكس وبيرند شوستر) مناصفة مع المدرسة البرتغالية التي نالت اللقب مرتين أيضًا عبر (كارلوس كيروش وجوزيه مورينيو) وأخيرًا توجت ويلز باللقب مرة واحدة من خلال جون توشاك وتوجت إنجلترا باللقب مرة واحدة أيضًا عبر روبي روبسون.