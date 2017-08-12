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كلوب: صلاح أثبت أنه رائع بمعنى الكلمة

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كلوب: صلاح أثبت أنه رائع بمعنى الكلمة كلوب: صلاح أثبت أنه رائع بمعنى الكلمة

التحرير

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أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالمستوى الذي ظهر عليه النجم المصري محمد صلاح، أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي، قائلًا: «صلاح أثبت أنه من خيرة اللاعبين، فتسجيله لهدف في مباراته الأولى، وتسببه في ركلة جزاء أيضًا يؤكد ذلك».

وأضاف كلوب، في تصريحاته لقناة «beIN SPORTS»: «محمد صلاح لاعب رائع بمعني الكلمة، وأؤمن أنه سيظهر بشكل أفضل وأكثر تطورًا في المستقبل».

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وتألق «صلاح» في ظهوره الأول مع ليفربول في البريميرليج، حيث تمكن من تسجيل هدف، وتسبب في ركلة جزاء، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3.

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التحرير

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