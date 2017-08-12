رئيس تحرير الأخبار: الصحافة أهم أدوات القوى الناعمة لمصر

كتبت - هاجر حسني:

قال خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنه لابد أن تستعيد الصحافة القومية قوتها وتعيد دورها كأحد أهم مصادر القوى الناعمة للتأثير داخل وخارج مصر.

وأضاف ميري خلال اجتماع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتثبيت أركان الدولة، اليوم السبت، أنه على المسىؤولين والحكومة قراءة الدستور بشكل جيد ومعرفه دور الصحافة القومية، موضحًا أن دور الصحافة ليس البحث عن الربح بل أن تقوم بمهام محدده تخدم كل قضايا الدولة.

وتسائل ميري "كيف والصحافة القومية لاتعرف كيفية القيام بدورها، أن تساند غيرها في القيام بدور الآخرين ومساندة الحكومة داخل وخارج مصر؟".

واقترح ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، مشروع لاكتشاف الموهوبين في كل المجالات ومتابعتها لتدعيم القوى الناعمة في مصر.

وقال رزق إنه من المهم تدعيم جميع المواهب معنويًا من خلال الإعلام وماديًا من الحكومة. وتمنى إقامة هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته، أثنى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة علي فكرة المشروع قائلًا: "نشكر أخبار اليوم علي هذا المشروع الذي سيكون داعم لكل المواهب".

وتستضيف مساء اليوم مؤسسة "أخبار اليوم" ثالث الإجتماعات التشاورية التى دعت لها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتثبيت الدولة المصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد عقدت إجتماعها الأول السبت 29 يوليو الماضي بمقرها بجاردن سيتى لبحث سبل مواجهة خطط إفشال الدولة التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد بالإسكندرية، وتم الاتفاق علي عقد لقاءات أسبوعية دورية في مقر المؤسسات الصحفية القومية لاستكمال التشاور