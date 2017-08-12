نقيب الصحفيين: الحكومة لا تدعم أدواتها للقوى الناعمة

كتبت - هاجر حسني:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الحكومة غائبة عن الدراما والصحافة ودعم القوى الناعمة.

وأضاف خلال اجتماع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتثبيت أركان الدولة، اليوم السبت، أنه على الحكومة أن تقف مع كافة القطاعات للحفاظ على مستقبل البلد والعقول.

فيما قال على حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر بلد غير مؤهل للفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وفي حالة وجود حدث إرهابي يستهدف المسيحيين تقف مصر بأكملها ضده، لأنه في النهاية حادث يستهدف مصر وليس فئة بعينها.

وأضاف أن الفن له دور كبير في التصدي للإرهاب الذي يستهدف مصر، وعلى كل وطني مخلص أن يدافع عن مصر كل في موقعه من فنانيين ورياضيين.

وتابع "الحوادث الإرهابية زادت مصر تلاحم وتضامن".