بالصور.. تسكين الأسرة المشردة بطريق كفر الشيخ العام

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشكلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم السبت، لنقل أفراد الأسرة المشردة، التي تسكن الطريق العام بين كفر العجمي والمنصورة، إلى الوحدة السكنية التي وفرتها الوحدة المحلية، وفق توجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، في استجابة لحال تلك الأسرة.

وأكد أحمد إسماعيل نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه جرى توفير وحدة سكنية بقيمة إيجارية شهرية في قرية الجزار بنطاق المركز والمدينة، لنقل أفراد الأسرة إليها، مشيرًا إلى تحمل قيادات من الوحدة المحلية قيمة الإيجار، مع توفير فرصة عمل لرب الأسرة.

وأضاف أنه استقبل أفراد الأسرة بمكتبه في ديوان عام الوحدة المحلية، بناءً على تكليف المهندس أشرف هيكل رئيس مجلس مدينة بيلا، عقب تلقيه اتصالاً من المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، للاستماع إلى مطالبهم وبحث أمرهم، ومن ثم تلبيتها.

وكانت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رصدت خلال يومين ماضيين، أحوال أسرة مشردة تقيم على طريق قرية كفر العجمي - بيلا، لعدم وجود مأوى لهم.

وتبين أن رب الأسرة "شوقي السيد الزنفلي"، يبلغ من العمر 65 عامًا، طُرد من مسكنه الذى كان يقيم فيه لعدم استطاعته دفع القيمة الإيجارية، حتى أصبح وأسرته بلا مأوى، ولجأوا للطريق العام للإقامة فيه.​